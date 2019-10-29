النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على عقوبات ضد تركيا

المواطن - متابعة

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا؛ بسبب هجومها في شمال سوريا.

ويأتي التصويت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي بموجبه وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسقاط العقوبات الأخيرة ضد أنقرة، لكن المشرعين يدرسون كيفية الرد على قرار ترامب بسحب القوات من شمال سوريا، وغزو أنقرة اللاحق.

ويرأس مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، وكبير الجمهوريين في اللجنة النائب، مايكل مكول، وينص المشروع على فرض عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المتورطين في غزو سوريا، والبنوك المتورطة في دعم وزارة الدفاع على أن تستمر العقوبات حتى تنهي تركيا العمليات العسكرية في سوريا.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة فرض البيت الأبيض عقوبات إضافية على تركيا؛ لشرائها أنظمة دفاع صاروخي من طراز S-400 الروسية، ويطالب بحظر تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الجيش التركي.