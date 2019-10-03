النيابة تحذر من إساءة المعاملة باسم الوظيفة: غرامة والسجن 10 سنوات

النيابة تحذر من إساءة المعاملة باسم الوظيفة: غرامة والسجن 10 سنوات

2019/10/03
الساعة 5:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في جرائم إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة، حيث تصل العقوبة للسجن 10 سنوات، وغرامة 20 ألف ريال.

وأضافت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن هذه الجريمة تشمل أيضًا التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظامًا.

وقالت النيابة العامة: إن عقوبة التورط في هذه الجريمة تشمل السجن والغرامة كما يلي:

  • السجن 10 سنوات.
  • غرامة 20 ألف ريال.


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