الهلال إلى نهائي أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد السد القطري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5.

واحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب” مباراة الهلال ضد السد القطري، علمًا بأن الزعيم كان قد حقق فوزًا كبيرًا في لقاء الذهاب بنتيجة 4/ 1.

الهلال ضد السد:

وبدأت مباراة الهلال ضد السد القطري بشكل سريع للغاية، وتمكن النجم سالم الدوسري من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 13، قبل أن يُدرك الفريق الضيف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 17 سجلها أكرم عفيف.

ولم يستمر التعادل الإيجابي في مباراة الهلال ضد السد القطري كثيرًا، حيث سجل نام تاي الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يُضيف حسن الهيدوس الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 20.

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تقليص الفارق، وأحرز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 25، واستمرت محاولات الأزرق لإدراك التعادل، ولكن لم تنجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد السد القطري بتأخر الأزرق.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص حتى تمكن الفريق الضيف من هز الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأحرز خوخي بوعلام الهدف الرابع في الدقيقة 93، لتنتهي مباراة الهلال ضد السد القطري بهزيمة الزعيم بنتيجة 4/ 2، ويخطف الأزرق بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.