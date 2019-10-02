الهلال الأكثر تسجيلًا في أبطال آسيا
متفوقًا على الاتحاد

الهلال الأكثر تسجيلًا في أبطال آسيا

2019/10/02
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وأصبح أكثر الأندية تسجيلًا.

وأوضح حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال وصل إلى الهدف رقم 21 في النسخة الحالية، ليتجاوز الاتحاد صاحب الـ20 هدفًا، ويصبح الأكثر تسجيلًا في المسابقة القارية.

ونجح الهلال في الفوز على مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليضع قدمًا في النهائي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته ضد الهلال بنتيجة 3/1.


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