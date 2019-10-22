الهلال لا يفشل في التأهل الآسيوي بعد الفوز ذهابًا

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مباراته ضد السد القطري اليوم.

ويستضيف الهلال نظيره السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ولم يفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى منافسات الدور التالي من مراحل بطولة دوري أبطال آسيا الإقصائية بعد الفوز في مباراة الذهاب.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هذا الأمر تكرر مع الهلال 8 مرات من قبل، ما يمنح اللاعبين دافعًا معنويًا قبل مباراة السد القطري.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.