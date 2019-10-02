الهلال متخصص تحويل التأخر لفوز في دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليقترب من خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ونجح الهلال في الفوز على مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليضع قدماً في النهائي، خاصة أن مواجهة الإياب ستكون على ملعبه.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

دوري أبطال آسيا 2019

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نسخة 2019 خاصة عندما يتأخر في النتيجة.

وأوضح أن الهلال تأخر بهدف ضد النادي الأهلي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 قبل أن ينتفض ويُسجل رباعية، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/2.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عادته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وحول تأخره بهدف ضد نظيره الاتحاد إلى فوز بثلاثية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ونجح الهلال في الفوز على السد القطري برباعية في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019 بعدما كان متأخرًا بهدف، ليعلق حساب البطولة الرسمي قائلًا: “الهلال بات متخصصًا في تحويل تأخره بالنتائج إلى فوز عريض”.