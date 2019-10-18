الهلال وضمك يبحثان عن الفوز الأول

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال وضمك اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال وضمك

وتُعد مباراة الهلال وضمك اليوم هي الأولى بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل كل منهما في الظهور بشكل مميز وتحقيق أول فوز في تاريخ مواجهاتهم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة الهلال وضمك اليوم، ومواصلة سلسلة انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري المحترفين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال وضمك اليوم، لتحسين نتائجه وحتى تكون دافعًا أمام اللاعبين لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.