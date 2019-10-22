الهلال يتألق آسيويًا.. والسد يُعاني خارج الأرض

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل مباراته ضد السد القطري اليوم.

ويلعب الهلال ضد السد القطري اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الهلال يسير بخطى ثابتة في النسخة الحالية من البطولة القارية، حيث خسر مباراة واحدة فقط حتى الآن.

وأضاف أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خسر على أرضه ضد الأهلي في إياب منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ما يدل على قوة الزعيم سواء على ملعبه أو خارجه هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يُعاني السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث إنه لم يُحقق أي فوز خارج أرضه، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الهلال اليوم، خاصة أنه قد خسر بنتيجة 4/1 في ملعبه ووسط جمهوره.