الهلال يتألق خارج الأرض في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مستوى مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل مباراته ضد السد القطري اليوم.

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي، إلى أن الهلال خسر مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في النسخة الحالية بالبطولة القارية، في حين أن السد القطري يُعاني خارج أرضه، حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط هذا العام.

ويشهد ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مباراة الهلال والسد القطري اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويطمح الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الفريق القطري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.