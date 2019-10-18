الهلال يتألق خارج ملعبه هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بخطى ثابتة خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون منافسًا قويًا على البطولات المحلية والقارية.

وكشف دوري بلس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لنتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعبه وخارجه منذ انطلاق هذا الموسم، والتي شهدت تألقه خارج الأرض.

وخاض الهلال 5 مباريات على ملعبه حتى الآن، تمكن من الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر آخر، ونجح لاعبو الزعيم في تسجيل 10 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ولعب الهلال 6 مواجهات خارج ملعبه هذا الموسم، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في الفوز 5 مرات، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن لاعبو الزعيم من تسجيل 20 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات.