الهلال يتحدى “العالمية صعبة قوية”

المواطن - محمد سمعه

يحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد أن خسر الفرصة في التتويج باللقب مرتين عامي 2014 و2017.

وقال الكاتب الشهير أحمد العرفج: إن الهلال قادر على إنهاء أسطورة “العالمية صعبة قوية” وكأس آسيا هلالي قطعًا.

وتابع العرفج: الهلال يملك عزيمة كبيرة للفوز بآسيا، وأرى أن هناك من يحاول إحباط الهلال ولكن حماس الفريق الهلالي كبير، وبعد عدة أسابيع ستكون الكأس الآسيوية من نصيب الهلال.

وأثارت تغريدة للناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل استياء عشاق نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في تويتر: “سؤال لمتابعيني الكرام، إذا حقق الهلال بطولة آسيا وهو المتوقع بنسبة 99.9% بيكون ثالث نادي سعودي يلعب في العالمية، لكن رقم كم عربيًّا بيكون، ورقم كم آسيويًّا بيكون، ورقم كم بيكون من بين أندية العالم (الإجمالي)؟”.

ورد عليه الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي قائلًا: “السؤال الأهم يابو تركي، وش نلقبه فيه؟ صراحة من الآن واحفظوا الحقوق لي، اللقب اللائق عليه (الحالمي)، فقد حلم الهلال والهلاليون 20 سنة وهذا صبر طويل وحلم طويل حينما يتحقق يجب أن يكون لقب الهلال (الهلال الحالمي)”.

يذكر أن الهلال كان فاز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على نادي السد في قطر برباعية مقابل هدف، وسوف تُقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ولم يُحقق نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وخسر النهائي مرتين في آخر 5 أعوام، حيث فقد الهلال اللقب في عامي 2014 و2017.