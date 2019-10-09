الهلال يتفوق على يوفنتوس وسان جيرمان في تصنيف أندية العالم

المواطن - محمد سمعه

احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع عشر على مستوى أندية العالم في شهر سبتمبر، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو.

وذكر موقع CLUB WORLD RANKING أن نادي الهلال احتل المركز الرابع عشر برصيد 9854 نقطة، بجانب عدم خسارته لأي مباراة في شهر سبتمبر حيث تفوق الهلال في الترتيب على أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي وجريميو البرازيلي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي الوحدة صاحب المركز الثاني.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نادي السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان الهلال فاز على نادي السد في مواجهة الذهاب برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في قطر في الأول من أكتوبر الجاري.