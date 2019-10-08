الهلال يتنازل عن دخله أمام ضمك لأسرة الراحل عبدالله الشريدة

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة القادمة أمام ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح عائلة اللاعب الراحل عبدالله الشريدة.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري يوم 18 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن مباريات الجولة السابعة.

وفارق عبدالله الشريدة، نجم الهلال السابق الحياة، أمس الاثنين، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد صلاة المغرب.

وقال الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه في تويتر: محزن خبر رحيل الكابتن عبدالله الشريدة نجم المنتخب والهلال والقادسية السابق، بعد أزمة قلبية، وسمعت أنه صلى المغرب في المسجد وتوفي بعد أن ركب سيارته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن عبدالله الشريدة سبق له اللعب مع نادي القادسية في الفترة من عام 1988 حتى عام 1995، ولعب مع نادي الهلال من عام 1995 حتى عام 2005.

وشارك عبدالله الشريدة مع المنتخب السعودي في الفترة من عام 1992 حتى عام 2001.