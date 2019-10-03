الهلال يجلب حق #النصر

المواطن - محمد سمعه

تناول إعلاميون ونقاد رياضيون فوز نادي الهلال الكبير على السد القطري يوم الثلاثاء الماضي برباعية مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان السد أقصى نادي النصر من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة الهلال في ذهاب دور نصف النهائي.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج قائلًا: الجمهور السعودي تفاعل مع الهلال بسبب أنه الممثل الوحيد للكرة السعودية ومُلزم برد الصاع للسد بعد خروج النصر، نادي الهلال مُشرف الكرة السعودية.

أما الناقد الرياضي محمد الشيخ فقال: عودة السد القطري في النتيجة مستحيلة والموضوع انتهى، السد قوي إلا على الهلال لأنه سيلعب الإياب مكسورًا، فوز الهلال على السد كان فرحة وطن بعد غصة خسارة النصر.

بينما علّق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل قائلًا: هناك من يؤكد أن الهلال أخذ بثأر النصر من السد لكن نذكرهم أن هذا مجرد رد جميل تأخر أكثر من 20 عامًا.

وأضاف: “حدث ذلك حينما أخرج النصر فريق يوهانج الكوري من السوبر الآسيوي عام 1998 وكان ممكن أن يصلوا لكأس العالم للأندية بعد أن أخرجوا الهلال من بطولة أندية دوري أبطال آسيا في نفس العام، فشكرًا لرد الجميل”.

وأطلق الإعلامي محمد النمري تغريدة بعد فوز الهلال على السد فقال: الهلال ثأر للنصر، اثأروا لتاريخكم وما يقدم من تسهيلات وحققوا ما تفقدون، لا يثأر للفارس ديك.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: الجمهور السعودي تفاعل مع #الهلال اليوم بسبب أنه الممثل الوحيد للكرة السعودية وملزم برد الصاع للسد بعد خروج #النصر .. نادي الهلال "مشرف للكرة السعودية"#السد_الهلال pic.twitter.com/lfzT9MksZu — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 1, 2019