الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة #النصر

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن التمارين بالأمس.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والبدنية، حيث بدأ المران بتدريبات استرجاعية للمشاركين في مباراة السد القطري الماضية.

وطبق رازفان عددًا من التدريبات التكتيكية والفنية، قبل أن يُجري مناورة على جزء من مساحة الملعب، وتابع مران الفريق اليوم، رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو والسوري عمر خربين برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما أدى أمير كردي برنامجًا علاجيًا في عيادة مستشفى المملكة، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.