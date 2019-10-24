#الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة #النصر
ضمن منافسات الجولة الثامنة

#الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة #النصر

2019/10/24
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن التمارين بالأمس.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والبدنية، حيث بدأ المران بتدريبات استرجاعية للمشاركين في مباراة السد القطري الماضية.

وطبق رازفان عددًا من التدريبات التكتيكية والفنية، قبل أن يُجري مناورة على جزء من مساحة الملعب، وتابع مران الفريق اليوم، رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو والسوري عمر خربين برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما أدى أمير كردي برنامجًا علاجيًا في عيادة مستشفى المملكة، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هل قرأت هذا ؟
  • الانضباط الآسيوي يُغرم #الهلال والأهلي والنصر
    •
  • #الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة #النصر
    •
  • تدريبات #النصر .. مناورة وتكتيك
    •
  • قلعة من البطولات والإنجازات .. قصة إنشاء نادي #النصر
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم