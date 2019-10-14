#الهلال يعلن مدة غياب عمر خربين عن الملاعب

#الهلال يعلن مدة غياب عمر خربين عن الملاعب

2019/10/14
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن مدة غياب اللاعب السوري عمر خربين عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السوري مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن عمر خربين سيحتاج للخضوع لبرنامج تأهيلي تتراوح مدته من 4 إلى 6 أسابيع.

وسيغيب عمر خربين عن مباريات الهلال أمام كل من “ضمك في الدوري، النصر في الدوري، الفتح في الدوري، مباراة عرعر في كأس الملك”.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز على الاتفاق في الجولة السادسة.

يذكر أن الهلال، سيواجه فريق السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في قطر بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.


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