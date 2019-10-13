الهلال يفقد عمر خربين في 4 مباريات

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب السوري عمر خربين، نجم الهلال، للإصابة في مباراة منتخب سوريا أمام جزر المالديف، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأُصيب عمر خربين خلال مباراة جزر المالديف بالتواء في مفصل القدم، ولم يتم بعد تحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وسيغيب عمر خربين عن مباريات الهلال أمام كل من “ضمك في الدوري، النصر في الدوري، الفتح في الدوري، مباراة عرعر في كأس الملك”.

وتعرض بعض من لاعبي الهلال الذين يشاركون مع المنتخب السعودي للتشكيك؛ وذلك بسبب عدم تقديم البعض منهم لمستوى قوي مع المنتخب، كما يفعل مع الهلال، بينما تم انتقاد البعض الآخر بسبب غيابه مدعيًا الإصابة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي تركي السهلي الذي قال: محمد البريك أداؤه مع الأخضر ليس بنفس القوة مع نادي الهلال، وكذلك هتان باهبري له العذر حول أدائه مع الأخضر؛ لأنه ليس أساسيًّا في نادي الهلال، وهناك عناصر أفضل منه بالتشكيل، أما ياسر الشهراني الوحيد الذي يُقدم أداءً ثابتًا سواء في الأخضر أو مع الهلال.

أما الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح فقال: إصابة مجموعة من لاعبي الهلال صدفة، السبب هو الهروب من منتخب الوطن كالعادة.