الهلال يفقد محمد كنو في 4 مباريات

المواطن - محمد سمعه

سيفقد نادي الهلال اللاعب محمد كنو في أربع مباريات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة الضامة.

وستحرم الإصابة محمد كنو من المشاركة في مباريات الهلال أمام “ضمك في الدوري، السد القطري في دوري أبطال آسيا، النصر في الدوري، الفتح في الدوري”.

يذكر أن الهلال كان نجح في الفوز يوم السبت الماضي على نادي الاتفاق برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال نجح في الفوز في ذهاب دور نصف النهائي على نادي السد برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في الأول من أكتوبر في قطر.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة بعد الفوز على الاتفاق.

جدير بالذكر أن الهلال احتل المركز الرابع عشر في تصنيف أندية العالم عن شهر سبتمبر في مقدمة الأندية العربية والآسيوية.