الهلال يكشف آخر تطورات إصابة المعيوف وكنو

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة كل من الحارس عبدالله المعيوف ولاعب الوسط محمد كنو.

وذكر بيان لنادي الهلال عبر حسابه في تويتر أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت تعرض اللاعب محمد كنو لإصابة في الحوض، كما سيتم تحديد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف تعرضه لالتواء في مفصل القدم وسوف تتحدد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح نادي الهلال قريبًا للغاية من التأهل للدور النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد الفوز على نادي السد القطري برباعية مقابل هدف في ذهاب دور الأربعة يوم الثلاثاء الماضي.

وتنص قواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حصول نادي الهلال على 310 آلاف دولار أمريكي بعد نجاحه في الوصول لدور نصف النهائي، لكن المكافأة الأكبر ستكون 4 ملايين دولار في خزانة نادي الهلال، حال نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية بل والفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ويُعد نادي الهلال، النادي السعودي الوحيد المرشح للتتويج باللقب الآسيوي بعد خروج الأهلي والاتحاد والنصر.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الإصابات بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يحرمه من لاعبين مؤثرين في مباريات مهمة.

وفسَّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود السر وراء هذه الأزمة خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الإعداد قد يكون سبب إصابات لاعبي الهلال المتكررة منذ 3 مواسم”.

وأيد الإعلامي حمدان الغامدي وجهة نظير أباعود، وقال خلال تصريحاته الإذاعية: “الإعداد الجيد قبل بداية الموسم يقلل من حدوث الإصابات في الفريق.. واللاعب نفسه هو سبب الإصابة”.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن تعرض 5 من لاعبيه للإصابة بعد مباراته ضد السد القطري، حيث يُعاني الثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الإيطالي جيوفينكو وعبدالله المعيوف من كدمات، ولم يُشاركوا في مران الأمس.