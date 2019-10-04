الهلال يملك نصيب الأسد في مباريات #الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، غدًا، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك نادي الهلال نصيب الأسد من الفوز في مباريات الاتفاق في بطولة الدوري، حيث سبق للزعيم الأزرق التفوق على الاتفاق في 11 مباراة، ليكون الاتفاق أكثر فريق خسر أمام الهلال أكثر من الخسارة أمام أي فريق آخر.

وسبق لنادي الاتفاق الفوز في مباراتين، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في خمس مباريات.

وخسر نادي الاتفاق في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، استحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة على جائزتي أفضل هدف وأفضل لاعب، في ذهاب دور نصف النهائي، بعد التألق الكبير أمام نادي السد القطري يوم الثلاثاء الماضي.

وكان محمد الشلهوب نال أفضل هدف في الأسبوع بدوري أبطال آسيا، بعد إحرازه للهدف الرابع في شباك نادي السد القطري في المباراة التي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.

وفاز الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال بجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور الأربعة في البطولة الآسيوية بعد إحرازه هدفين في شباك نادي السد.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة السد في الرياض يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف النهائي من البطولة الآسيوية حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.