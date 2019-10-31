الهلال ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجا فريق الهلال من الهزيمة بالتعادل مع الفتح بثلاثية لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الفتح بداية عبر اللاعب مروان سعدان في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

وكشر الهلال عن أنيابه الهجومية حتى نجح اللاعب صالح الشهري وكارلوس إدواردو في إحراز هدفين للأزرق في الدقيقتين الـ22 والـ34.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني من لقاء الهلال والفتح، سجل النموذجي الهدف الثاني عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة الـ77، وأضاف الأخير الهدف الثاني له والثالث للفتح بالدقيقة الـ88.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بدقيقة، نجح الفرنسي بافتيمبي غوميز في إحراز الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 20 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد الفتح خمس نقاط في المركز الـ15.