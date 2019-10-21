الهلال ينهي استعداداته لمواجهة السد

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية لمباراة السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية استعدادًا لمباراة الهلال ضد السد القطري، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

وقام المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بتطبيق العديد من التدريبات التكتيكية والجمل الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على نصف الملعب.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، مشاركة حارس المرمى عبدالله المعيوف بعد تعافيه من الإصابة، ليصبح جاهزًا لمباراة الهلال ضد السد القطري.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.