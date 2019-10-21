الهلال يوضح الطرق المؤدية لملعب جامعة الملك سعود

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الطرق المؤدية إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لحضور مباراة السد القطري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتستطيع العائلات الوصول إلى ملعب مباراة الهلال ضد السد القطري عن طريق الملك عبدالله، فيما يُمكن للأفراد الوصول إلى إستاد جامعة الملك سعود عن طريق الملك خالد وشارع الأمير عبدالعزيز بن ثنيان.

وأوضح نادي الهلال أن كلًّا من الإعلاميين، ذوي الهمم، والعائلات والأفراد VIP يمكنهم الوصول إلى ملعب جامعة الملك سعود عن طريق الأمير تركي الأول.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.