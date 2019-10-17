الهلال يُحفز الجماهير لشراء تذاكر مباراة #ضمك

المواطن - مروة نبيل

حفز نادي الهلال جماهيره لشراء تذاكر مباراته المقبلة ضد ضمك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تذاكر مباراة الهلال ضد ضمك

وكتب حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “احجز تذكرتك وساند الهلال في مواجهة ضمك مساء الغد.. همّتكم يا زعماء، نجوم الأزرق بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم”.

وتابع حساب الزعيم تغريدته قائلًا: “علمًا أن مجلس الإدارة خصّص حصة النادي من دخل المباراة، لصالح أسرة لاعب الهلال السابق عبدالله الشريدة، رحمه الله”.

وكانت شركة صلة الرياضية ضد طرحت تذاكر مباراة الهلال ضد ضمك قبل يومين، بالأسعار التالية، 30 ريالًا الموحدة عائلات وأفراد، 75 ريالًا موحدة الواجهة F-D، 100 ريال موحدة الواجهة E، 500 ريال فضية عائلات.

وبلغ سعر الفضية أفراد 600 ريال، 750 ريال ذهبية عائلات، 800 ريال ذهبية أفراد، ألف ريال بلاتينية عائلات وأفراد، و2000 ريال بلاتينية أفراد بلس، وتم تخصيص القسم B للفريق الضيف في مباراة الهلال ضد ضمك المقبلة.

الهلال ضد ضمك

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد ضمك عند الساعة 6:05 مساء، ويطمح الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الـ15 برصيد 4 نقطة.