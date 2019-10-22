#الهلال يُسجل الثاني ويقترب من التعادل
في إياب نصف النهائي

#الهلال يُسجل الثاني ويقترب من التعادل

2019/10/22
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك السد القطري، عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول، لتصبح النتيجة 3/2.

ويلعب الهلال ضد السد القطري الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأت مباراة الهلال ضد السد القطري بشكل سريع، حيث تمكن سالم الدوسري من هز الشباك في الدقيقة 13، وتعادل الفريق الضيف عن طريق ركلة جزاء سجلها أكرم عفيف بنجاح في الدقيقة 17.

وسجل نام تاي الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يُضيف حسن الهيدوس الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 20، قبل أن يُحرز جوميز الهدف الثاني، ويضغط الهلال بقوة بحثًا عن التعادل.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.


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