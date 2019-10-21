الهلال يُطارد إنجازًا خاصًا في حال إقصاء السد

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية عند مواجهة نادي السد القطري غدًا الثلاثاء في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وفي حال وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فسيكون نجح في العبور للدور النهائي للمرة الثالثة في آخر ست سنوات، ويريد الهلال عند عبوره للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا فك العقدة والفوز باللقب الآسيوي الثالث، بعد أن خسر الفرصة في التتويج بالبطولة عامي 2014 و 2017.

وتنطلق مباراة الهلال والسد في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو، لمباراة الهلال ضد السد القطري، وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشلهوب وكاريلو شاركا في تدريبات الفريق الأول الجماعية أمس الأحد، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة الهلال ضد السد المقبلة.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

وتضاءلت فرص مشاركة حارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف، في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف لا زال يواصل برنامجه التأهيلي، وأجرى فحصًا طبيًّا أمس الأحد، للاطمئنان على إصابته.