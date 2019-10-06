الهلال يُقدم الحل الأمثل لعلاج مشكلة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي الاتحاد غضبه خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، حيث كان آخرها الخسارة من نادي الحزم.

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ: يجب على الاتحاد امتلاك 18 لاعبًا جميعهم متشابهون ويملكون نفس القدرات والتأثير في الملعب مثل نادي الهلال.

وأضاف محمد الشيخ: عدم وجود عناصر مميزة في دكة الاتحاد هو سبب انهيار الفريق الاتحادي، وسييرا خسر من مدرب الحزم بسبب الضغط العالي الذي حدث بسبب الأخطاء.

من ناحية أخرى، كشف تصريح التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، بعد مباراة الحزم، التخبط الذي تمر به إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بإلغاء عقد التشيلي لويس خيمينيز بعد الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم اتخاذ القرار بعد العودة للمدرب سييرا طبقًا لما ذكرته إدارة الاتحاد.

وقال سييرا بعد مباراة الحزم ردًّا على هذه الجزئية: لم أرد رحيل اللاعب لويس خيمينيز، وهو أراد الرحيل وإدارة الاتحاد فسخت العقد بدون علمي، فريق الاتحاد في مباراة الأمس أمام الحزم كان سيئًا للغاية.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يملك أقوى تشكيلة أهلته للبقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة مع التأهل لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.