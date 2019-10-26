الهلال يُكرّم خميس العويران قبل مباراة #النصر

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تكريم خميس العويران، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، غدًا الأحد، قبل انطلاق مباراة النصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن مجلس إدارة الهلال سيُكرّم خميس العويران وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة إبان تمثيله للهلال، وامتدادًا لخطوات المجلس في تكريم نجوم النادي ولاعبيه.

وستُقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل مباراة الهلال والنصر، شهد الناديان تغيرات عديدة وأحداثًا متباينة ما بين الفرح والحزن، بعد آخر قمة جمعت بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 29 مارس الماضي.

وكانت مباراة الهلال والنصر الأخيرة انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين ليكتب العالمي السطر الأخير في كتاب المنافسة على لقب الدوري الاستثنائي في الموسم الماضي، حيث مثّل هذا الفوز دفعة قوية لأصفر العاصمة، وذلك من أجل الفوز بالدوري في النهاية بفارق هدف عن أزرق العاصمة.

واختلفت الأحوال تمامًا بعد مباراة الهلال والنصر في شهر مارس، حيث جرت الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للنادي فرحل الأمير محمد بن فيصل عن رئاسة الهلال وسعود آل سويلم عن رئاسة النصر ليتم خوض مرحلة جديدة بفكر جديد في مجلس إدارة الناديين.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على انتخاب مجلس إدارة الهلال وشهرين على انتخاب مجلس إدارة نادي النصر، يدخل الفريقان مباراة الهلال والنصر الأحد بحسابات مختلفة وأوضاع متباينة، حيث يعد الهلال حاليًّا الأكثر استقرارًا ويملك روحًا معنوية عالية بعد التأهل لـ نهائي دوري أبطال آسيا، كذلك يبتعد الهلال عن النصر في جدول الدوري بفارق ثماني نقاط، حيث يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة.