الهلال يُنهي استعداداته لمباراة #الفتح

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراة الفتح المقبلة.

وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الفتح.

وطبق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال الجماعي اليوم، العديد من الجمل الفنية، وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تدريبات الهلال الجماعية اليوم، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له، فيما أجرى محمد كنو مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب وأداء تدريبات منوعة باستخدام الكرة.

وخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لنزلة معوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.