الهند: نتطلع للتعاون مع أرامكو والاستثمار بمشاريع نفطية

المواطن - الرياض

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ستستثمر في مشروعات المصب للنفط والغاز في الهند في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين، في خطوة تسهم أيضاً في إتاحة منفذ ثابت لبيع الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويجتمع مودي الذي يقوم بزيارة للرياض على مدى يومين للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الغزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مودي قال رئيس وزراء الهندي “من منطلق علاقة بين مشترٍ وبائع فحسب، نتحرك الآن تجاه شراكة استراتيجية أوثق ستشمل استثمارات سعودية في مشروعات المصب للنفط والغاز”.