الهيئة تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة بالرياض
استفاد منها 978 مُصلياً خلال محرم

الهيئة تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة بالرياض

2019/10/01
الساعة 11:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 978 مصلياً بواقع 25 فرضا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الفائت.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.


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