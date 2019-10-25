“الواتساب” يضمن لـ ريال مدريد صفقة مميزة من فرنسا

المواطن - محمد سمعه

يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد في أسرع وقت مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن فلورنتينو بيريز تواصل مع مسؤولي ريال مدريد عبر الواتساب؛ وذلك من أجل إبلاغهم بخطته في إحضار مبابي للنادي الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز يرى أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي سيكون مُفيدًا للنادي الملكي، وذلك من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي الملكي في صيف عام 2018.

وسجل مبابي 66 هدفًا في 95 مباراة في كل المسابقات مع باريس سان جيرمان.

وأكد المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، لويس كامبوس، أن لاعب فريقه السابق ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

وقال كامبوس خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت”: “كيليان مبابي سيلعب يومًا ما في ريال مدريد.. وإذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد”.

وتابع المدير الرياضي لنادي موناكو تصريحاته قائلًا: “يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد”.

وكان مبابي قد صرح مؤخرًا، أنه لن يستمر مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويستمر عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حتى صيف 2022، ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.