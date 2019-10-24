الوجهة المحتملة لـ أليجري

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن تطور جديد بشأن الوجهة المحتملة لمدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، ماسيمليانو أليجري.

وأشار موقع le 10 sport الفرنسي، إلى أن أليجري ضمن قائمة اهتمامات المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو خاصة إذا لم يحقق المدرب توماس توخيل نجاحًا مقبولًا هذا الموسم.

وأوضح أن أليجري لا يبادل ليوناردو نفس الاهتمام، ويُريد قيادة فريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشددًا على أن مدرب اليوفي السابق أبلغ عائلته وأصدقاءه، بأنه يعتزم الاستمرار بدون فريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وينوي أليجري اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة في شهر فبراير المقبل، لكي يتمكن من المشاركة في وضع استراتيجية الصفقات الخاصة بفترة الانتقالات الصيفية لناديه الجديد.