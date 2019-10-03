الوحدة يصعد لوصافة دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد الفوز على ضمك

الوحدة يصعد لوصافة دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/03
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من الفوز على نادي ضمك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في إحراز الهدف الوحيد لنادي الوحدة عند حلول الدقيقة العاشرة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، حتى نجح الوحدة في حصد ثلاثة نقاط ثمينة.

ويحتل نادي الوحدة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويتواجد نادي ضمك في المركز الـ15 ” قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط.


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