الوحدة يُحقق المُراد وسييرا يبدأ في تجهيز حقائبه

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من تحقيق المراد وحصد النقاط الثلاث على حساب نادي الاتحاد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد قريبًا من الإقالة ومغادرة النادي، وذلك بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي والرابعة طوال الموسم الجاري في الدوري.

ونجح الوحدة في تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة رقم 15 ليتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان خلف نادي الهلال المتصدر.

وكانت انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم نادي الوحدة بهدف دون رد.

وتقدم اللاعب عبدالمحسن فلاتة لاعب الاتحاد بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها.

جدير بالذكر أن الوحدة كان تسبب قبل شهر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام فرسان مكة 2- 1 في الدوري.

وربما يتسبب الوحدة أيضًا في إقالة سييرا في حال فاز على الاتحاد في لقائهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تفوقه اللافت للأنظار على قطبي جدة في الموسم الحالي.