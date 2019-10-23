الوصل يُسجل هدف التعادل ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب ويلتون، لاعب نادي الوصل الإماراتي، من إحراز هدف التعادل في شباك نادي الاتحاد، ضمن مباراة ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل ويلتون هدف التعادل لنادي الوصل بعد تمريرة مميزة من البرازيلي فابيو ليما عند حلول الدقيقة الثانية والخمسين من عمر اللقاء.

وأنهى نادي الاتحاد الشوط الأول أمام نادي الوصل الإماراتي متقدمًا بهدف دون رد، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وتُقام مباراة الاتحاد والوصل في مدينة أبو ظبي الإماراتية حاليًّا.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوصل هي المباراة الأولى للمدرب الوطني محمد العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم السبت الماضي بعد الخسارة من الوحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والوصل في جدة في الرابع من نوفمبر المقبل، ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من البطولة العربية.