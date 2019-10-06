الوليد بن طلال يحتفي بإنجاز الفارسة خلود مختار بـ سباق عمّان الدولي

الوليد بن طلال يحتفي بإنجاز الفارسة خلود مختار بـ سباق عمّان الدولي

2019/10/06
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

احتفى الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال بإنجاز الفارسة السعودية خلود مختار التي نجحت في تحقيق المركز الأول في سباق عمّان الدولي للقدرة والتحمل.

وكتب الوليد بن طلال تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: المركز الأول للفارسة السعودية خلود مختار من فريق المملكة في سباق عمّان الدولي للقدرة والتحمل.

وكانت الفارسة خلود مختار نجحت في تحقيق المركز الأول في سباق مسافة الـ80 كم وسط مشاركة ثمانية دول من مختلف دول العالم.

يذكر أن حساب الاتحاد السعودي للفروسية احتفى بإنجاز خلود مختار مُوجهًا التهنئة لها بعد حصولها على المركز الأول.

 

 


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