الوليد بن طلال يحتفي بإنجاز الفارسة خلود مختار بـ سباق عمّان الدولي

احتفى الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال بإنجاز الفارسة السعودية خلود مختار التي نجحت في تحقيق المركز الأول في سباق عمّان الدولي للقدرة والتحمل.
وكتب الوليد بن طلال تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: المركز الأول للفارسة السعودية خلود مختار من فريق المملكة في سباق عمّان الدولي للقدرة والتحمل.
وكانت الفارسة خلود مختار نجحت في تحقيق المركز الأول في سباق مسافة الـ80 كم وسط مشاركة ثمانية دول من مختلف دول العالم.
يذكر أن حساب الاتحاد السعودي للفروسية احتفى بإنجاز خلود مختار مُوجهًا التهنئة لها بعد حصولها على المركز الأول.
السعودية #خلود_مختار تفوز بالمركز الأول من بين ٤٨ متسابق بسباق الخيول للقدرة والتحمل الدولي بالأردن لمسافة ٨٠كم تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين. أول مرة تشارك باسم الوطن بعد أن كانت تشارك باسم فريق الأمير الوليد بن طلال. pic.twitter.com/Cvu7R4hG2W
— ابونواف محمد الغبيني (@MoOmarUS) October 6, 2019