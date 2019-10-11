اليمن تستنكر تمويل قطر لطباعة الكتاب المدرسي المحرف في مناطق سيطرة الحوثي
مناهج دراسية مسمومة وهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته

اليمن تستنكر تمويل قطر لطباعة الكتاب المدرسي المحرف في مناطق سيطرة الحوثي

2019/10/11
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استنكرت الحكومة اليمنية تمويل جمعية “قطر الخيرية” لمشروع طباعة الكتاب المدرسي للمدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية في بيان ” أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت منذ انقلابها على الشرعية تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتواكب مع فكرها الطائفي الخبيث”.
وأدانت الوزارة إقدام جمعية قطر الخيري على تمويل طباعة تلك المناهج الدراسية المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله، مؤكدة أن تلك المناهج تؤسس للتطرف الفكري والديني والمجتمعي.
وأشارت الوزارة، في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن “قطر الخيرية بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية تشارك ميليشيا الحوثي الإرهابية في تسميم عقل الطالب اليمني، وتسهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والافكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد”.
وكانت “قطر الخيرية” قد نشرت تمويلها مناقصة طباعة الكتاب المدرسي المحرف في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.


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