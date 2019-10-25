اليورو يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار

المواطن - متابعة

استقر اليورو، اليوم الجمعة، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي في الجلسة السابقة بفعل ترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحًا أمام تيسير السياسة النقدية، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.

وستتحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع القادم، والذي ينتهي 30 أكتوبر واجتماع البنك المركزي الياباني الذي ينتهي 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، لكن أسواق النقد وضعت في الحسبان إلى حد كبير خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس بالفعل وفقًا لبيانات رفينيتيف.

واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1109 دولار، لكنه بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1094 دولار الذي بلغه يوم الخميس، كما استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أيضًا عند 97.66.