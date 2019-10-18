اليوفي ينتظر انتعاشة مالية من أليجري

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن هناك انتعاشة مالية في الطريق لنادي يوفنتوس الإيطالي، في حال انتقال ماسيمليانو أليجري لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأصبح أليجري قريبًا للغاية من خلافة أولي جونار سولسكاير في تدريب الفريق الأول لكرة القدم مانشستر يونايتد بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت”، إلى أن يوفنتوس قد يجمع حوالي 60 مليون يورو، إذا تولى أليجري القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن اليوفي سيوفر أموالًا كثيرة من راتب أليجري، الذي لا زال يرتبط بعقد مع النادي، رغم إسناد المهمة الفنية لماوريسيو ساري.

وأضافت: “أليجري سيصطحب معه ثنائي يوفنتوس إيمري كان وماريو ماندزوكيتش، في حال رحيله لتدريب مانشستر يونايتد، وسيحصل البيانكونيري على أموال من وراء رحيلهما”.

وكان ماندزوكيتش وإيمري قد خرجا من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس خلال الموسم الحالي، وتم استبعادهما من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا.