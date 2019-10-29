اليوم.. فيصل بن فرحان وصالح الجاسر يؤديان القسم أمام الملك سلمان

المواطن - الرياض

يتشرف كل من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، والمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزير النقل، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.

وكان قد صدر أمر ملكي الأسبوع الماضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية، وكذلك أمر ملكي بتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل.

وتولى الوزير فيصل بن فرحان منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في عام 1996م وحتى 1998م، قضى 12 عامًا بشركة السلام للطائرات بدأها كنائب لرئيس مجلس الإدارة ومن ثم عين رئيسًا للمجلس وذلك منذ عام 2001م وحتى 2013م، وكان عضوًا بمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيسًا للجنة التنفيذية عام 2017م.

وشغل الوزير فيصل بن فرحان منصب مستشار بوزارة الخارجية فيما مضى، وكبير المستشارين في سفارة المملكة في واشنطن سابقًا، وتم تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في تاريخ 10 فبراير 2019م وحتى 23 أكتوبر 2019م.

بينما تولى الجاسر منصب وزير النقل منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، المملكة العربية السعودية.

وهو المدير العام لـ”المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية” منذ 2014م.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري”، والمدير العام التنفيذي لقطاع “لكزس” التابع لـ”شركة عبداللطيف جميل” بين عامي 2003م و2010م، كما عمل مديرًا عامًّا للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في “شركة الاتصالات السعودية”، ومديرًا للمشاريع في “صندوق التنمية الصناعية السعودي”، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”.

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من “جامعة الملك سعود”، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من”جامعة الملك عبدالعزيز”.