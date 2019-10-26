امرأة متوفاة تنقد حياة 7 أشخاص

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة العديد من الأشخاص في المملكة.

ونشر الربيعة تفاصيل تبرع امرأة بعدد من أعضائها لإنقاذ 7 مرضى.

وقال الربيعة: امرأة متوفاة تنقد حياة سبعة أشخاص، حيث تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيًّا وبنجاح لسبعة أشخاص- تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين- تم زراعة كلى وبنكرياس لمريض- تم فصل الرئتين لمريضين- تم زراعة القلب لمريض- الكلية لمريض، تم ذلك حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف الربيعة: وقام بجميع عمليات الزراعة جراحين سعوديين. موجهًا الشكر لأهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.

وتابع: تمت عمليات الزراعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لافتًا إلى أن التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير فمئات الأشخاص لدينا يموتون سنويًّا بسبب عدم توفر الأعضاء.