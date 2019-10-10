انبهار وتفاعل.. شاهد إقبال رواد جيتكس 2019 على تقنيات الداخلية السعودية‎

المواطن - الرياض

حظي جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019 المقام في دبي على تفاعل كبير من قبل رواد المعرض، مع وجود عدد كبير ومبهر من التقنيات التكنولوجيا الحديثة.

توافدوا للاطلاع على أبرز التقنيات الموجودة في جناح #وزارة_الداخلية_جيتكس_٢٠١٩ pic.twitter.com/hVR8EPWQF4 — الأمن العام (@security_gov) October 10, 2019

بدوره استعرض حساب الأمن العام على “تويتر”، جانباً من هذا التفاعل من قِبل رواد المعرض الذين استمتعوا بشرح واستخدام عدد من التقنيات الجديدة.

ويشارك 12 قطاعاً أمنياً بوزارة الداخلية في المعرض للتعريف بخدماتها التقنية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

ويضم جناح الوزارة العديد من التطبيقات التقنية التي تستخدمها قطاعاتها المختلفة في مهامها المتعددة للمحافظة على الأمن والسلامة.