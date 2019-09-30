انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

المواطن - مكة المكرمة
انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.
انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.
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