انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

2019/10/01
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.

ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.


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