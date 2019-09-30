انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

المواطن - مكة المكرمة

انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.

ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.