انتصارات #الهلال تُثير الحيرة والجدل للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

أثار فوز الهلال على الاتفاق، في الجولة السادسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجدل مجددًا حول مساعدة التحكيم وتقنية الـVAR لأزرق العاصمة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي الذي قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: ضربة جزاء مضحكة فعلًا، لاعبان من الهلال يعيقان مدافع الاتفاق ويحصلون على ضربة جزاء، الدوري للهلال خلاص، الهلال لا يحضر إلا بالصافرة.

وتابع العنزي: فريق الهلال لكرة اليد يواصل انتصاراته والتحكيم شاهد ماشفش حاجة حتى الفار ما رجع له، وبلنتي الهلال غير صحيح، تعطل اللعب دقائق لكي يجبر الحكم على العودة واحتسابه، ماذا يحدث في دورينا؟!

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي محمد الدويش: لم تعد القضية صحة ضربة جزاء من عدمها بل هذا الجالس في غرفة الفار فهو قد يلح إلحاحًا لفريق ويطنش تطنيشًا لفريق آخر، يا بخت من كان فاره بالغرفة.

وأبدى الناقد الرياضي عادل الملحم رأيه حول فوز الهلال على الاتفاق قائلًا: ركلة جزاء الهلال المحتسبة غير صحيحة والـVAR أمس عالمي وشفنا كاميرات من كل جهة.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد طاقم التحكيمي أدار مباراة للهلال، حيث تم انتقاد الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان بعد فوز الهلال على التعاون في الجولة الخامسة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال عبر حسابه في تويتر: لا تحزن يا تعاون، فحتى مدربهم لا يُصدق ما يجري داخل الميدان!، تصوري حتى الـVAR لا يستطيع مجاراة الهلال.

وتابع عادل الملحم: “الحكم: ألو ممكن أجي أشوف اللقطة؟ كمل ما فيها شي!”.

وعلّق الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على فوز الهلال أمام التعاون قائلًا عبر حسابه في تويتر: “الهلال يلعب باثنين حراس مرمى ولا إيه رأيك يا فار؟”.

وتابع: “موسم كارثي عُرف بطله مع انطلاق أول صافرة، استمتعوا بليفربول واتركوا هذا العبث”.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة.