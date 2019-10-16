انتقادات حادة للاتحاد الآسيوي بسبب الـVAR

المواطن - مروة نبيل

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب رفضه تطبيق تقنية الفيديو VAR في نهائي بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

وانتقد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي قرار الاتحاد القاري، وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “عدم اعتماد تقنية الـ VAR في دوري أبطال آسيا خطأ غير مبرر من الاتحاد الآسيوي”.

وأبدى الإعلامي الرياضي تركي السالم استياءه من هذا القرار، وعلق قائلًا: “الاتحاد الآسيوي يثير اللغط والشبهة بالاستمرار دون استخدام تقنية الـ VAR في بطولة دوري أبطال آسيا”.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت رسميًا تطبيق تقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال، فيما قررت تطبيق الـVAR بشكل كامل في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستُقام في تايلاند 2020.