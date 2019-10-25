انتهاء تذاكر واجهة الرياض والمكان يصل لطاقته الاستيعابية الكاملة

انتهاء تذاكر واجهة الرياض والمكان يصل لطاقته الاستيعابية الكاملة

2019/10/25
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض انتهاء تذاكر واجهة الرياض، ووصول المكان إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة.

وقال موسم الرياض: تذاكر واجهة الرياض مو بس انتهت المكان وصل لطاقته الاستيعابية الكاملة.. تقدر تزور أحد معارضها ابتداء من بكرة الساعة 11 الصباح.

وانطلقت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب، في وقت سابق، والذي تحتضنه منطقة واجهة الرياض لمدة ثمانية أيام، خلال الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر.

ويتميز المهرجان بوجود أكثر من 2500 نوع من الألعاب من بينها 500 لعبة جديدة ولأول مرة توجد في المملكة، كما يحتضن عشر ألعاب عالمية.


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