انخفاض أسعار النفط بنسبة 0.2 %

انخفاض أسعار النفط بنسبة 0.2 %

2019/10/10
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًا.
وتراجع سعر برميل نط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًا.


هل قرأت هذا ؟
  • النفط يهبط وسط توترات تجارية
    •
  • أسعار النفط تصعد مدعومة بتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان
    •
  • أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.8%
    •
  • هبوط النفط بالتزامن مع بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم