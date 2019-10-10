انخفاض أسعار النفط بنسبة 0.2 %

المواطن - واس
انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًا.
وتراجع سعر برميل نط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًا.
انخفض سعر برميل نفط خام القياسي العالمي برنت اليوم بمقدار 9 سنتات أو نسبة 0.2% إلى 58.23 دولارًا أمريكيًا.
وتراجع سعر برميل نط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام بمقدار 12 سنتًا أو نسبة 0.2% إلى 52.47 دولارًا أمريكيًا.
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