انخفاض البنزين في عيون المواطنين: قرار يوضع في عيون المشككين

المواطن - الرياض

تفاعل عدد من المواطنين مع قرار شركة أرامكو بتخفيض أسعار البنزين في البلاد، ليحتل وسم تخفيض البنزين الأعلى تداولًا على موقع “تويتر”.

وتشارك العامة والمحللون على حد سواء مع الحدث بطرق مختلفة؛ إذ عبر الكاتب راشد الفوزان عن إيجابية الحدث ودلالته التي تؤكد أن قرارات الدولة دائمًا تصادف ما هو مناسب.

وكتب الفوزان: انخفاض البنزين متوقع وواضح؛ وذلك لانخفاض سعر تصدير النفط العالمي، وهذا الانخفاض يوضع في عين كل مشكك أن المراجعة الدورية لأسعار البنزين ليس الهدف منها رفع السعر على المواطن.

من جهته، حلل برجس حمود البرجس، المستشار السابق في التخطيط الإستراتيجي لدى شركة أرامكو، القرار، قائلًا: إن “انخفاض البنزين في المملكة جاء بناء على أسعار النفط ومستوى العرض والطلب العالمي للربع سنة، وهذه هي المراجعة الدورية لأسعار البنزين ودول الخليج تراجع أسعار البنزين كل شهر باختلاف السعودية كل ثلاثة أشهر”.

مراجعة دورية:

وأكد أن “انخفاض سعر البنزين للربع القادم أكبر دليل على التزام السعودية بالمراجعة الدورية”.

بينما أبرز أحمد الشهري، خبير أسواق السيارات، خبر خفض سعر البنزين، عبر تغريدة له على صفحته على موقع “تويتر”، وحاز تفاعلًا كبيرًا من المهتمين بالقرار.

واهتم عدد كبير من المتابعين للهاشتاج بنشر القرار وقيمة التخفيض، وشدد آخرون على أن القرار يؤكد صدق أرامكو في التعاطي مع أسعار النفط العالمية.

الأسعار الجديدة بعد المراجعة الدورية:

وأعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

(بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو- سبتمبر 2019م (بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر).

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.