انطلاقة قوية لـ بوليفارد موسم الرياض بالمسيرة الأكبر والنافورة الراقصة

المواطن - الرياض

تنطلق اليوم فعاليات بوليفارد موسم الرياض بالعديد من الفعاليات المميزة والتي لن تُنسى ضمن الموسم الأكبر في المملكة والمنطقة العربية.

ويشهد بوليفارد موسم الرياض أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، وأكثر من 1,500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، ومزيد من المفاجآت التي يترقبها المواطنون والمقيمون والزوار الذين أتوا إلى الرياض لمشاهدة هذه الفعاليات الأقوى عالميًا.

ومن المقرر أن تشتمل فعاليات بوليفارد موسم الرياض، النافورة الراقصة التي تقدم عروضًا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة وجديدة.

أما في “لونا سينما” ضمن بوليفارد موسم الرياض فسيعيش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وتحت السماء مباشرة في تجربة فريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

ويوم أمس نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لـ بوليفارد موسم الرياض قبل انطلاقه بساعات.

ويضم بوليفارد موسم الرياض فعاليات ترفيهية، واستعرض المقطع التجهيزات الأخيرة قبل الانطلاق الكبير.

ويشهد بوليفارد موسم الرياض مطاعم ومقاهي عالمية ونافورة راقصة ثلاثية الأبعاد تخطف العقول.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.